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عدن - ياسمين التهامي - لأستقبال رمضان" شاهد هذا ما يحدث الان في الحرم وعلى الكعبة المشرفة تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ فريق فني مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري لتنظيفها على مدار العام. وقام الفريق بإزالة العوالق الترابية وتعقيم كسوة وسطح الكعبة، للحفاظ على رونقها، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين وتفصيلا : تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام. وفق صحيفة الرياض السعودية. وتتم عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وأكدت شئون الحرمين، إن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وذلك للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة. ويبرز مهام تطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه على مدار اليوم بوجود ???? عامل يقومون بغسل المسجد الحرام ? غسلات يوميا، بالإضافة لتوزيع عبوات زمزم، والإشراف على تشغيل وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية وتشغيل نظام تلطيف وتعقيم الهواء، والتأكد من تطبيق وسائل الأمن والسلامة ومتابعة إنتاج كسوة الكعبة الحالية. ومن جهة أخرى كانت رئاسة شؤون الحرمين، أكدت استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بحسب قناة العربية. وينتشر فيروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم، حيث وصلت أعداد الاصابات بالفيروس إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف مصاب، وفيما تخطى عدد الوفيات بالفيروس التاجى حاجز الـ 166 ألف حالة وفاة، وتم تسجل أكثر من 630 ألف حالة شفاء

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