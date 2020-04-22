شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية "نتيجة التحديث اليومي لفيروس كورونا في الشرق الاوسط ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصحة العالمية "نتيجة التحديث اليومي لفيروس كورونا في الشرق الاوسط !

جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ ت فضيلة الشايب، المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، أن مصدر فيروس كورونا المفترض هو الخفافيش، ومنها انتقل إلى الإنسان عبر وسيط. وقالت المتحدثة، "تشير جميع الأدلة المتوفرة، إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني. ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات. وأن الخفافيش هي موطنه البيئي. ولكن من الضروري معرفة كيف انتقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. لأنه من الواضح جدا وجود وسيط نقله من الخفافيش إلى البشر". ووفقا لها، تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البلدان الأخرى من أجل تحديد طبيعة فيروس COVID-19 ومن أجل ذلك شكلت عدة مجموعات للخبراء. وقالت الشايب "لا نعلم حاليا مصدر الفيروس. لذلك علينا جميعا التركيز على الحقائق وليس على النظريات. إن منظمة الصحة العالمية منظمة علمية ونحن نعتقد أن أصل الفيروس ومصدره حيواني". واشارت المتحدثة، إلى أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات إيبولا والطاعون وفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية "نتيجة التحديث اليومي لفيروس كورونا في الشرق الاوسط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.