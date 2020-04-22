شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال الممثل الكبير والمشهور صلاح الوافي" من قبل المليشيات.. ووثيقة تحدد مصير عرض المسلسل في رمضان تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 22-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 22-4-2020? اعتقال الممثل الكبير والمشهور صلاح الوافي" من قبل المليشيات.. ووثيقة تحدد مصير عرض المسلسل في رمضان تفاصيل صادمة ! جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ ت أنباء عن اعتقال ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, فنان يمني كبير على خلفية عرض مسلسل بشهر رمضان وذكرت الأنباء أن الحوثيين اعتقلوا الفنان صلاح الوافي على خلفية اشراكه ممثلة من أسرة(هاشمية). وأوضحت الانباء أن الاعتقال جاء بعد شكاوي ودعوة رسمية على الوافي من أسرة الفتاة. وبحسب الأنباء أن الدعوة الرسمية هي لارغام الوافي على حذف دور الممثلة "شيماء الرميم "من أسرة الرميم الهاشمية التي اعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم.

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