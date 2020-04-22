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عدن - ياسمين التهامي - شاهد المكأفاة التي منحتها الحكومة: للشباب الاربعة الذي جازفوا بحياتهم لإنقاذ رجل جرفته السيول في العاصمة.. ( فيديو صورة )!

جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري بترقيم الشباب الأربعة الذين أقدموا أمس الثلاثاء على انقاذ الرجل المُسن التي جرفته السيول بحي الحسين بمديرية كريتر محافظة عدن جنوب اليمن . وشملت توجيهات وزير الداخلية بإستيعاب الشباب الأربعة في الوزارة مع صرف مكافئات مالية لهم , ويوم أمس وفي مشهد إنساني وبطولي مهيب أقدم مجموعة من شباب عدن على المجازفة بحياتهم لإنقاذ رجل حملته السيول فتجرفهم جميعا قبل أن يتمكنوا من الخلاص .

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