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عدن - ياسمين التهامي - مصرع شابين في جامعة محافظة إب البطلة تفاصيل وصور!

جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ مسلح في مدينة إب على قتل شابين في مقتبل العمر. وقال مصدر امني لمراسل " إب برس " قبل قليل، أن مسلح تابع لجماعة الحوثي، أطلق الرصاص على الشابين احمد يحي الجراني، وعبدالسلام شرهان في خط جامعة إب، دون أي سبب. وأضاف المصدر أن المسلح أشهر سلاحه الآلي قبل أقل من ساعة من الآن، وأطلق وابل من الرصاص على المجني عليهما في خط جامعة إب (الظهار) تحت سوق القات ، وارداهما قتيلين وفر هاربا إلى مكان مجهول.

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