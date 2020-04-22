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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" قناة المسيرة تقطع بث برامجها .. وتعلن هذا القرار الهام والعاجل قرار اسعد سكان العاصمة والمحافظات التابعة لحكم الحوثيون .. مكرمة حوثية بحلول شهر رمضان تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ ل ناشطون حوثيون منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوها عن قناة المسيرة بموقع التليجرام مفادها أن شركة النفط بصنعاء أعلنت تخفيضات كبيرة في أسعار البترول والديزل بناءً على الانهيار الذي شهدته أسعار النفط عالمياً قبل قليل والتي شهدت انهيار تاريخي حيث وصل سعر البرميل دولار واحد فقط. ووفقاً لما تداوله الناشطين فإنه تم تخفيض أسعار البترول في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 3900 ريال للدبة البترول سعة 20 لتر والديزل إلى 4500 ريال للدبة العشرين اللتر.

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