وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طر #1740;قة بس #1740;طة بدون ادو #1740;ة تنھي مشكلتك للأبد . تفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طریقة بسیطة بدون ادویة تنھي مشكلتك للأبد . تفاصيل !

یؤرق ارتفاع ضغط الدم ملایین البشر في العالم، ویعجز الكثیرون عن كبحھ، على الرغم من أن طرق الحد من فرص ظھوره قد لا

تكلف المرء سوى دقائق قلیلة یومیا.

ویمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طریق إجراء بعض التمارین الریاضیة البسیطة أو تغییر نمط الحیاة لیكون صحیا

أكثر، وفق ما ذكرت صحیفة "إكسبریس" البریطانیة، الأحد



ویؤثر ارتفاع ضغط الدم على حیاة أكثر من 25 في المئة من عدد البالغین في المملكة المتحدة، التي یبلغ عدد سكانھا أكثر من

66 ملیون نیسمة.

وترجع كثیر من الدراسات الطبیة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى النظام الغذائي غیر الصحي الذي یتبعھ الإنسان، أو عدم

القیام بتمارین ریاضیة كافیة.

ویقول الأطباء إن ممارسة ریاضة قیادة الدراجات بانتظام، یمكن أن تساعد في تجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم، باعتبارھا أحد

أفضل الریاضات للتصدي للمرض المعروف باسم "القاتل البطيء".

وتكفي الشخص رحلة من نصف ساعة على دراجتھ یومیا، بسرعة عادیة، من أجل خفض ضغط الدم، الذي یمكن أن یتطور مع

الوقت ویؤدي إلى تصلب الشرایین وكذلك السكتات القلبیة.

وسواء كنت تركب دراجة ثابتة في المنزل أو في الجیم، أو تفضل دراجة تقلیدیة في الھواء الطلق، فإن ركوب الدراجات سیفیدك

كثیرا، بحسب ما یقول الأطباء.

وإذا كنت ممن لا یحبون ركوب الدراجات، فیمكنك أیضا تقلیل خطر ارتفاع ضغط الدم بمجرد المشي، فھو ریاضیة مثالیة لكبح

الإصابة بالمرض.

وینصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقیقة على الأقل في الیوم، وھذه الفترة الریاضیة كافیة للتأثیر على ضغط الدم.

ولا یشترط أن تكون الدقائق الثلاثون متواصلة أثناء ممارسة المشي، بل یمكن تقسیمھا إلى 10 دقائق أو 15 دقیقة تتخللھا

فترات استراحة قصیرة.

وإن كنت لا تود ركوب الدراجة أو حتى المشي، فما علیك إلا القیام ببعض الأعمال المنزلیة یومیا لمدة نصف ساعة على الأقل،

مثل توضیب المنزل، أو الاعتناء بحدیقة البیت.

جديد اب برس

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