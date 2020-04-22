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عدن - ياسمين التهامي - ھل تذكرون جانيار حسن" نجمة باب الحارة..تنشر صور فاضحة اليوم بصدر بارز وتفاصيل مثيرة !
اثارت نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة السوریة جانیار حسن موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرھا
صورا جریئة على حسابھا بالانستجرام .
وظھرت الفنانة السوریة جانیار حسن والتي ج ّسدت شخصیة نعمة في مسلسل باب الحارة باطلالات مختلفھ بالفساتین القصیرة ،
والھوت شورت ، والتوب مكشوف الصدر، ولھا صور على البحر تمیزت بأزیاء عاریة مثیرة ، ع ّرضتھا لانتقادات لاذعة من
متابعیھا .
وتحرص جانیار على مشاركة إطلالاتھا مع جمھورھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ویعبر المتابعون عن إعجابھم بھذه
الإطلالات ، لكنھم یصفون بعضھا بالجرأة والإثارة.
وعرفت جانیار حسن من خلال دورھا في مسلسل باب الحارة ، فقد شاركت فیھ وقدمت شخصیة بنت أبو ظافر " نعمة" في
الجزء السادس من المسلسل.
بالإضافة الى ھذا الدور التي لمعت فیھ نعمة باب الحارة كما یسمیھا جمھورھا وبانت موھبتھا ، شاركت في مسلسل " أبوجانتي"
مع الفنان السوري سامر المصري ، ومع الفنان یاسر العظمة في مسلسل مرایا.
وكانت آخر إطلالات "نعمة" جانیار حسن ، فستان بلون ترابي ممیز ، قصیر، ومع صدر مفتوح ، وتزینت بشعر طویل ، ومكیاج
یتناسب مع الاطلالة ، وصندل باللون البیج . حیث لاقت الإطلالة ردود فعل مختلفة منھا المؤید ومنھا السلبي ، الذي انتقدھا
بشدة.
یشار إلى ان الفنانة جانیار حسن من موالید العام 1991 ، ودرست في معھد السیاحة ، ودخلت عالم الفن في العام 2010،
وآخر أعمالھا كان في العام 2017 في مسلسل عطر الشام .
جديد اب برس
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