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عدن - ياسمين التهامي - ھل تذكرون جانيار حسن" نجمة باب الحارة..تنشر صور فاضحة اليوم بصدر بارز وتفاصيل مثيرة !

اثارت نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة السوریة جانیار حسن موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرھا

صورا جریئة على حسابھا بالانستجرام .

وظھرت الفنانة السوریة جانیار حسن والتي ج ّسدت شخصیة نعمة في مسلسل باب الحارة باطلالات مختلفھ بالفساتین القصیرة ،

والھوت شورت ، والتوب مكشوف الصدر، ولھا صور على البحر تمیزت بأزیاء عاریة مثیرة ، ع ّرضتھا لانتقادات لاذعة من

متابعیھا .



وتحرص جانیار على مشاركة إطلالاتھا مع جمھورھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ویعبر المتابعون عن إعجابھم بھذه

الإطلالات ، لكنھم یصفون بعضھا بالجرأة والإثارة.

وعرفت جانیار حسن من خلال دورھا في مسلسل باب الحارة ، فقد شاركت فیھ وقدمت شخصیة بنت أبو ظافر " نعمة" في

الجزء السادس من المسلسل.

بالإضافة الى ھذا الدور التي لمعت فیھ نعمة باب الحارة كما یسمیھا جمھورھا وبانت موھبتھا ، شاركت في مسلسل " أبوجانتي"

مع الفنان السوري سامر المصري ، ومع الفنان یاسر العظمة في مسلسل مرایا.

وكانت آخر إطلالات "نعمة" جانیار حسن ، فستان بلون ترابي ممیز ، قصیر، ومع صدر مفتوح ، وتزینت بشعر طویل ، ومكیاج

یتناسب مع الاطلالة ، وصندل باللون البیج . حیث لاقت الإطلالة ردود فعل مختلفة منھا المؤید ومنھا السلبي ، الذي انتقدھا

بشدة.

یشار إلى ان الفنانة جانیار حسن من موالید العام 1991 ، ودرست في معھد السیاحة ، ودخلت عالم الفن في العام 2010،

وآخر أعمالھا كان في العام 2017 في مسلسل عطر الشام .

جديد اب برس

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