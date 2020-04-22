الملك سلمان يعلن عن القرار الذي انتظره جميع المسلمين بشأن الحرمين الشريفين

شكرا لقرائتكم خبر عنالملك سلمان يعلن عن القرار الذي انتظره جميع المسلمين بشأن الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين”.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، أن إقامة صلاة التراويح في الحرمين لهذا العام خلال شهر رمضان ستكون بدون مصلين، مؤكدا على أن التراويح ستكون بـ 5 تسليمات فقط.

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