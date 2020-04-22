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صنعاء - ياسمين الخيامي - سنجاب ضعيف لا حول له ولا قوة لكنه اشجع سنجاب..شاهد المواجهة القاتلة بين افعى الكوبرا السامة والسنجاب الهزيل..لن تصدق ما تراه عيناك ( فيديو مرعب )

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