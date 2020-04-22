شكرا لمتابعة خبر عن عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويعلن عن مكرمة لليمنيين بمناسبة شهر رمضان الكريم..شاهد مكرمة الحوثي التي اعلنت عنها قناة المسيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويعلن عن مكرمة لليمنيين بمناسبة شهر رمضان الكريم..شاهد مكرمة الحوثي التي اعلنت عنها قناة المسيرة

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