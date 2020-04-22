شكرا لمتابعة خبر عن شابة من المملكة ذهبت لدفن والدتها بعد وفاتها بهذا المرض القاتل..واثناء مراسم الدفن حدثت المفاجئة الصادمة التي صعقت الجميع وهزت كل مدن المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة من المملكة ذهبت لدفن والدتها بعد وفاتها بهذا المرض القاتل..واثناء مراسم الدفن حدثت المفاجئة الصادمة التي صعقت الجميع وهزت كل مدن المملكة

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