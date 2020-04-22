إب: مقتل شابين وإصابة ثالث برصاص مسلح يُعتقد أنه في حالة سُكر

أقدم مسلح في مدينة إب، وسط اليمن، اليوم الأربعاء، على قتل شابين وإصابة ثالث، دون معرفة الأسباب، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مسلح في حي الجامعة، أفرغ رصاصات مسدسه في جسدي شابين أحدهما لاعب نادي إتحاد إب، وأصاب ثالث في مشهد مروّع.



وأوضحت المصادر أن المسلح والذي بدى وكأنه في حالة سكر، فاجأ المتواجدين بشارع الجامعة بإطلاق النار بشكل مباشرعلى المارة، ماأدى إلى مقتل لاعب نادي اتحاد إب " أحمد الجراني" وشاب آخر يُدعى "عبدالسلام شرهان" وأصيب ثالث، صادف تواجدهم في المكان.



وأشارت المصادر أنه تم القبض على الجاني بعد إفراغ ذخيرته.



وتأتي الحادثة في ظل انتشار واسع لجرائم القتل والسُكر والجرائم الجنائية التي ارتفعت معدلاتها منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة قبل خمس سنوات.



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