وفاة مواطن في حبيش إب عقب معرفته بمقتل نجله في جبهات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
إب - الخليج 365
توفي مواطن في محافظة إب، وسط اليمن، بعد وصوله نبأ مقتل نجله في أحد جبهات مليشيا الحوثي الإنقلابية.
مصادر مطلعة أفادت أن المواطن "قائد الخولاني" من أهالي منطقة "ظلمة" بمركز مديرية حبيش شمال إب، توفي عند معرفته بمقتل نجله برصاص مسلحين حوثيين، كانوا قد استدرجوه للقتال في صفوفهم دون علم أسرته.
وحاول والد القتيل الوصول إلى جثمان ولده غير أن المليشيا ظلت تتمنع من الإستجابة لمطلبه وظل لأيام وهو يتابع غير أنه مات كمدا وحزنا بعد أن ألمه فراق نجله وتغرير المليشيا له.
وأفادت المصادر أن القتيل يدعى "بكيل" ولقي مصرعه برصاص مسلح حوثي، بعد خلاف شب بينهما.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي المليشيا أبلغوا أسرة "الخولاني" أن ابنهم قتل في المعارك، غير أن آخرين كشفوا للأسرة حقيقة الأمر وأكدوا مقتله برصاص مسلح حوثي فر بعد ارتكاب الجريمة.
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