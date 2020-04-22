مقتل وإصابة 3 بينهم لاعب بنادي اتحاد إب بنيران قيادي حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

إب - الخليج 365

قتل وإصيب 3 أشخاص بينهم لاعب بنادي اتحاد إب، اليوم الأربعاء، بنيران قيادي حوثي في أحد الأسواق.



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وفي التفاصيل، أقدم قيادي حوثي، على قتل لاعب في أحد أندية إب، كما تسبب بإصابة شخصين آخرين.

وأوضحت مصادر محلية، أن قيادياً حوثياً أقدم اليوم في سوق الظهار على قتل لاعب نادي إتحاد إب أحمد الجراني ، كما أصاب شخص آخر بجواره.

وبحسب المصادر، فإن نيران الحوثي تسببت بجروح بالغة في شخص ثالث