مقتل مواطن في المخادر شمال إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements مصادر محلية أفادت أن مواطن يدعى "عابد عبده احمد الحاج الدقن"، قتل برصاص مسلح يدعى بمديرية المخادر، شمال محافظة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن في مدينة القاعدة وشاب في مدينة إب بحوادث منغصلة. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة

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