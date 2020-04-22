تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكد تحالف رصد أن كارثة السيول التي تواجه المدن اليمنية، يفاقم الأزمة الإنسانية بأشكال عدة.



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وتابع، عبر صفحته على موقع تويتر، أن هذه الكارثة تزيد من المخاطر الصحية و يؤدي إلى انتشار الأوبئة.

وتابع تحالف رصد: رأينا الأثر المدمر على مخيمات النزوح في مختلف المناطق اليمنية.

ودعا تحالف رصد جميع الأطراف الفاعلة على مساعدة المتضررين والاستجابة الطارئة لهذه الكارثة