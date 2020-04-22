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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الخليج 365 ـ عدن
أكد تحالف رصد أن كارثة السيول التي تواجه المدن اليمنية، يفاقم الأزمة الإنسانية بأشكال عدة.
وتابع، عبر صفحته على موقع تويتر، أن هذه الكارثة تزيد من المخاطر الصحية و يؤدي إلى انتشار الأوبئة.
وتابع تحالف رصد: رأينا الأثر المدمر على مخيمات النزوح في مختلف المناطق اليمنية.
ودعا تحالف رصد جميع الأطراف الفاعلة على مساعدة المتضررين والاستجابة الطارئة لهذه الكارثة
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