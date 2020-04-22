تفاصيل.. انتحار مواطن في فرع العدين بإب وارتفاع أعداد ضحايا الإنتحار إلى 22 خلال أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

إب - الخليج 365

أقدم مواطن على الانتحار، في محافظة إب وسط اليمن، في ظل زيادة ضحايا الإنتحار بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن"ع م أ" أقدم على الإنتحار في منطقة الرمادي بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، نتيجة تدهور أوضاعه الإقتصادية والمعيشية والتي قادته إلى تنفيذ عملية الإنتحار.

ويعول المواطن الذي انتحر أربعة من الأطفال وزوجته ووالدته وتدهور أوضاعه المعيشية بشكل كبير، مما جعلته يقدم على الإنتحار للهروب من تبعات ومتطلبات الحياة اليومية.

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وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار مواطن في مدينة القاعدة بعد إصابته بحالة نفسية نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، فيما انتحر مواطن آخر بمدينة إب عاصمة المحافظة.

وارتفعت أعداد ضحايا الإنتحارات في إب خلال الأشهر الماضية، إذ سجلت أكثر من 22 حالة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي أغلب ضحايا الإنتحارات تشير المصادر أن تدهور الوضع المعيشي هو السبب الرئيسي الذي يلجأ إليه المواطنون، باعتباره من وجهة نظرهم الحل الأوحد للخلاص من حجم كل تلك الضغوط والالتزامات المعيشية.