صنعاء.. التحالف يقصف تجمعات حوثية في نهم وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 ـصنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 22/نيسان/2020، غارات على تجمعات حوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بخمس غارات تجمعات حوثية في المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية

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