شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: استقاله الجنرال الاحمر والتوجه الى هذه الدوله بعد مغادرته الرياض والامور تنقلب راسا على عقب..شاهد ردة فعل الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرت مصادر مقربة من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر انه قدم استقالته من منصبه بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها. واوضحت تلك المصادر ان نائب الرئيس يعتزم مغادرة الرياض والتوجه الى جمهورية المانيا لتلقي العلاج هناك . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ولفتت تلك المصادر الى ان الرئيس اقترح عليه ان يذهب للعلاج ثم يعود لأن الظرف لا يسمح بتقديم الاستقالة نظرا للاوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن. وتوقعت المصادر ان يسمح رئيس الجمهورية بمغادرة نائبه للعلاج والعودة.

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