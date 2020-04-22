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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: إذا لم تتحرر الشرعية من فساد الإخوان فإنه من الأولى أن تحكم عدن نفسها بنفسها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن "النهضة والتطوير الحقيقي للمحافظات الجنوبية يتطلب أن تتجرد العقلية السياسية الشمالية التي أرسى قواعدها على عبدالله صالح ولاتزال سارية حتى اللحظة والتي تحاول أن تنظر للجنوب من منطلق الحقد والكراهية وهو الأمر الذي يحول دون وجود نهضة حقيقية في الجنوب".
وأضاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" - "شيء محزن مايحدث لعدن منطقة ذات ثقل إقتصادي ، وبثرواتها الهائلة تغرق والتي كانت تعد منطقة من أهم المناطق الإقتصادية على مر التاريخ حيث تعتبر مصفاة البترول في عدن من أوائل المصافي التي أنشئت في المنطقة".
وبين أن "الفساد هو الصديق الوحيد لليمن ، حيث كان هو السمة السائد لجميع الأنظمة اليمنية، نهب على عبدالله صالح ثروات الجنوب بإسم " الوحدة" ولم يفعل شيئاً لتطوير المحافظات الجنوبية ، جاء الشرعية اليمنية لتسير على خطأه حيث لانرى خطط لتطوير المحافظات المحررة".
ومضى "إذا لم تتحرر الشرعية اليمنية من حالة الفساد المتفشي الذي ينخر شرعيتها ويعبث بالمحافظات الجنوبية فإنه من الأولى أن تحكم عدن نفسها بنفسها بدلاً من أن يعبث بها فساد الإخوانجية الذين تحركهم نظرة الحقد والكراهية تجاه أبناء الجنوب العربي".
وشدد على أن "العقلية السياسية الشمالية منذ توقيع " الوحدة " وهي تحاول أن تتعامل مع المحافظات الجنوبية بتجفيف ثرواته والعمل على إبقاء الوضع في المحافظات الجنوبية في حالة من التردي ومنع وجود نهضة وتطوير حقيقي".
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