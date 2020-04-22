شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات بين قيادات حوثية على قطعة أرض غرب إب تسفر عن سقوط جرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 ـ إب ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عدد من قيادات الحوثي بمحافظة إب "وسط اليمن" أدت إلى سقوط عدد من الجرحى.

Advertisements وأوضحت الاشتباكات اندلعت بمدينة جبلة غرب مدينة إب، بسبب خلافات بين تلك القيادات حول قطعة أرض منهوبة. ووفق المصادر فإن الاشتباكات كانت بين عصام باعلوي وعبد الرزاق باعلوي من جهة وبين غمدان مطر دماج من جهة أخرى انتهت بإصابة بالغة لـ"غمدان مطر دماج" وإصابة آخرين.

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