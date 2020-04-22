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الحوثيون يعتقلون الفنان صلاح الوافي بسبب ممثلة من الأسر الهاشمية

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الحوثيون يعتقلون الفنان صلاح الوافي بسبب ممثلة من الأسر الهاشمية

صنعاء - الخليج 365

اعتقل الحوثيون، الفنان المعروف صالح الوافي، وذلك لإرغامه على إلغاء دور ممثلة من الأسر الهاشمية.

 

وكتب منتج البرامج، موسى النمراني، قائلا "أنباء عن اعتقال الحوثيين للفنان صلاح الوافي، لارغامه على حذف دور ممثلة من أسرة الرميم الهاشمية التي اعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم".

 

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل غربة البن على قناة "السعيدة" في رمضان.

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وذكرت المصادر، أن الاعتقال جاء لإرغام الفنان على حذف دور الممثلة شيماء محمد.

 

وطبقاً للمصادر، فإن الأسرة الهاشمية اعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم.

 

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