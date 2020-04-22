بالصور.. مسؤول بتعز يتفقد أضرار السيول في عدد من المناطق والأحياء في المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

قام وكيل المحافظة لشؤون مديريات المدينة الشيخ عارف جامل ومعه مدير عام مديرية المظفر سمير عبدالاله، بالنزول الميداني بتفقد العديد من المناطق والاحياء المتضررة من سيول الامطار.



جاء ذلك بناء على توجيهات محافظ المحافظه نبيل شمسان بسرعة تفقد ومعالجة الأضرار الناجمه عن السيول والامطار في المدينة.

ووجه الوكيل جامل بسرعة نزول المعدات اللازمة لمعالجة ورفع المخلفات الناجمه عن اثار السيول وفتح القنوات وتصريف المياه وازالة المخلفات.

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هذا وقد قام فريق من الاشغال والصرف الصحي بحسب التوجيهات بالنزول بالمعدات الى منطقة صينه ساحة الاعدام لتصريف المياه المحتقنه وفتح مجاري السيول اضافة الى فتح قنوات لتصريف المياه وازالة المخلفات وطفح المجاري في عدد من المناطق والاحياء في المدينة.

ووجه الوكيل جامل مدراء عموم مديريات المظفر والقاهرة وصالة ، بسرعة ازالة مخلفات السيول بعد تصريف المياه وتكثيف الحملات والفرق الميدانية لرفع المخلفات وفتح عبارات السيول المنسدة بالتعاون مع الجهات المعنية والرفع بالاضرار الناجمة في الممتلكات العامة والخاصة الناجمة عن سيول الامطار والصعوبات التي تواجه اعمالهم اولا باول لقيادة السلطة المحلية لاتخاذ اللازم.