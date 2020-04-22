محافظ تعز يعرض إرسال فرق صحية وإنقاذ لمواجهة كوارث المنخفض المناخي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

عرض محافظ تعز إرسال فرق صحية وإنقاذ لمساعدة أهالي عدن.



جاء ذلط خلال اتصال أجراه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان، مع الاخ احمد سالم ربيع، محافظ محافظة عدن، للاطمئنان على اوضاع عدن وابناءها الطيبين نتيجة كوارث السيول والامطار التي داهمت العاصمة المؤقتة عدن .

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وخلال الإتصال التلفوني اطلق المحافظ شمسان مبادرة اخوية، عارضاً لمحافظ عدن بارسال فرق صحية وانقاذ لمساعدة ابنائنا واهلنا في محافظة عدن .

واكد المحافظ شمسان خلال اتصاله بمحافظ عدن، بأن كافة امكانيات محافظة تعز البسيطة تحت تصرف إخواننا في عدن لتجاوز هذه الازمة الناتجة عن تدفق سيول الامطار .

وقد ثمن الاخ احمد سالم ربيع ، محافظ محافظة عدن، هذا الموقف الاخوي من محافظ تعز ومحافظة تعز ومبادرة تعز العظيمة رغم الحرب والحصار المفروض عليها من قبل المليشيات الحوثية، إلا انها رغم كل ذلك،تأبى تعز ان تقف على جراحاتها لتمد يد العون لاهلهم واخوانهم في محافظة عدن، وتدلل على عمق الحب والإخاء بين المحافظتين .