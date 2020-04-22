شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز تختم زياراتها الميدانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 اختتم أمس، الزيارات الميدانية لشعبة التوجيه المعنوي في محور تعز.

Advertisements وقامت فرق التوجيه بزيارة عدد من الوحدات والألوية العسكرية بالمحافظة. كما اطلعت شعبة التوجيه خلال زيارتها التي دُشنت السبت الماضي، على أوضاع الجنود وحثتهم على مزيدا من الصمود والبسالة في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية. تأتي هذه الزيارات تنفيذا لخطة التدريب القتالي والعملياتي والاعداد المعنوي لمحور تعز.

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