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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز تختم زياراتها الميدانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
اختتم أمس، الزيارات الميدانية لشعبة التوجيه المعنوي في محور تعز.
وقامت فرق التوجيه بزيارة عدد من الوحدات والألوية العسكرية بالمحافظة.
كما اطلعت شعبة التوجيه خلال زيارتها التي دُشنت السبت الماضي، على أوضاع الجنود وحثتهم على مزيدا من الصمود والبسالة في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.
تأتي هذه الزيارات تنفيذا لخطة التدريب القتالي والعملياتي والاعداد المعنوي لمحور تعز.
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