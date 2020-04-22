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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروقات حوثية بقصف أحياء الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي، ذراع ايران في اليمن، خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وشملت الخروقات عمليات عدائية تمثلت بقصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية في مديرية التحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مصادر محلية في التحيتا أفادت ان المليشيات أطلقت عدد من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 صوب الأحياء السكنية في مركز المدينة، بالتزامن مع إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وسلاح البيكا بشكل مكثف.
في السياق ذاته صعدت المليشيات من قصفها على منطقة الجبلية، حيث استهدفت القرى السكنية بقذائف آر بي جي وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة وبالأسلحة القناصة.
ويأتي تصعيد المليشيات الحوثية في ظل تنصل الأمم المتحدة من القيام بواجبها في حماية المدنيين، وتقاعس بعثتها دون ان تحرك ساكناً او إلزام المليشيات بتنفذ بنود اتفاق استوكهولم
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