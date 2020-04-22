الحوثيون يقصفون القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي ضمن تصعيدها العسكري المتواصل بحق المدنيين.

وأفادت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات استهدفت القرى السكنية بقذائف الهاون وبسلاح القناصة وبالأسلحة الرشاسة المتوسطة عيار 14,5. Advertisements وأضافت بأن القصف تسبب بحالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها للهدنة الأممية رغم مبادرة إعلان التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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