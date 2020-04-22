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الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب مزارعي الفازة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب مزارعي الفازة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة صوب مزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، في إطار تواصل خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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مصادر محلية في الفازة أفادت ان المليشيات أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 والأسلحة القناصة صوب مزارع المواطنين بشكل متعمد ومتواصل، مما أطر المزارعين إلى تعطيل أعمالهم ومغادرة المزارع خوفاً على سلامتهم.

 

هذا وكانت المليشيات قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية حيث استهدفت القرى والأحياء السكنية في مديرية الدريهمي ومركز مدينة التحيتا ومنطقة الجبلية.

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