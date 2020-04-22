استهداف رتل حوثي في حمام النبيجة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الضالع - الخليج 365

كشف مصدر عسكري، تفاصيل عملية عسكرية جديدة نفذتها وحدات القوات الجنوبية المشتركة، واستهدفت من خلالها رتلا عسكريا للمليشيات الحوثية في حمام النبيجة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.



وبحسب المصدر، فإن وحدات الدروع استهدفت رتلا عسكريا للمليشيات مكون من ثلاثة أطقم قتالية، بالإضافة إلى آلية نوع "جرافة" كانت تستخدمها المليشيات لشق طريق جديدة هناك.

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و طبقا للمصدر، فإن العملية النوعية التي نفذتها وحدة متخصصة من سلاح المدفعية أتت بعد رصد ميداني مباشر، وتكللت بالنجاح.

في سياق متصل أوضح القيادي في اللواء السابع صاعقة العقيد وضاح الأزرقي، ان حالة من الهدوء المشوب بالحذر تخيم على الأجواء في جبهة الجب الإستراتيجية جنوب غربي مديرية قعطبة منذ ساعات.

و كانت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قد تمكنت من تحرير عددا من المواقع الإستراتيجية من قبضة المليشيات، في جبهة العود شمالي المحافظة