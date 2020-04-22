إصابة مواطن من أهالي التحيتا جنوب الحديدة جراء قصف حوثي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيب مواطن من أهالي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، جراء قصف المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية في مركز المديرية ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.
وأفادت مصادر طبية ان مواطن يدعى ياسر محمد عبيد الحداد (48 عام) اصيب بشظايا مقذوف ناري من قبل المليشيات الحوثية أثناء تواجده أمام منزله الكائن في مدينة التحيتا مركز المديرية.
وأضافت ان الشظايا سكنت رأسه وأخرى في الظهر والجهة اليمنى من الصدر، وتولت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة نقله الى المستشفى الميداني في الخوخة وبعد الإسعافات الأولية تم نقله الى عدن نظرا لخطورة الإصابة.
وتضاف هذه الجريمة الى سلسلة جرائم ارتكبتها وترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في مدينة التحيتا ومختلف المناطق القريبة من خطوط التماس.
وتتعمد بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية استهداف مدينة التحيتا لإقلاق السكينة العامة للمواطنين وفق سياسة ممنهجة لإجبارهم على النزوح ولكن دون جدوى .
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