شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبه تلتقط بالصدفه مشهد مرعب للغاية حسبوها لعبه ڤي البداية ولكن المفاجأة كانت صاعقه وحالة من الذهول تصيب الجميع..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألتقطت كاميرا مراقبة يوم أمس مشهد مرعب للغاية تسببت فيه الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن امس الثلاثاء.

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ووفقا للمقطع الصادم الذي تم نشره على فيسبوك يظهر عدد من الشباب وهم يقلبون ويحركون بأرجلهم قدم صغيرة تحت السيارة ظنا منهم انها لعبة وعند التحقق أكثر وقعت المفاجأة التي صعقت الجميع بعدما تبين لهم أنه طفل جرفته السيول .

وأعلنت شرطة مدينة عدن جنوب اليمن وفاة توفي 8 أشخاص بينهم 5 أطفال وأصيب 4 بالإضافة إلى انهيار العشرات من المنازل جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الثلاثاء على كافة مديريات العاصمة المؤقتة عدن. وقال متحدث أمن عدن بد الرحمن النقيب "إن المتوفين هم من سكان مديرية صيرة، وطفلين جرفتهم السيول في مديرية التواهي، وشخص آخر بالعريش بالتماس كهربائي بسبب مياه الامطار فيما أصيب 4 آخرين بينهم امرأة في حي الشيخ عثمان".

ورصدت الشرطة تضرر ما يقارب 66 منزل، كحصيلة أولية توزعت بين انهيار كامل وجزئي، في كل من مدينة كريتر والتواهي حيث انهيار منزل بشكل كلي، كما انهارت ثمانية منازل في منطقة خور مكسر، منزل آخر في حي الشيخ عثمان. ومساء الثلاثاء أعلنت الحكومة، عدن مدينة منكوبة، بعد المنخفض الجوي، الذي تسبب بسقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة. وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك "ان حجم الخراب والخسائر التي تطال مدينة عدن بفعل المنخفض الجوي هائلة", مضيفا بالقول "عدن مدينة منكوبة".

وأضاف، أن الشلل الذي طال مؤسسات وأجهزة الدولة منذ أحداث أغسطس يضعف قدرتها ويفاقم العجز في فعالية مواجهة ظروف طارئة مثل هذه. وأشار :لا حل إلا بتطبيق سريع لاتفاق الرياض بكامل بنوده، والالتفاف حول الدولة وتمكينها من القيام بمسؤولياتها.