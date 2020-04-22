شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "سالي حمادة" تتربع عرش كورونا في اليمن والاردن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة اليمنية سالي حمادة جمهورها بإعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من غربة البن لنجدها في عمل كوميدي أخر وهو ”جمهورية كورونا” هذا العمل الذي تم تصويره بين الأردن واليمن ويشاركها في البطولة نجم مسلسل همي همك الممثل فهد القرني وظهور أول للفنان صلاح الاخفش الذي كان موجودا في الأردن وهو ظهور على غرار ظهور الفنان عمار العزكي في الموسم الأول من غربة البن والذي تأكد عدم مشاركته في الجزء الثاني بسبب تواجده في السعودية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وخلا الجزء الاول من غربة البن تابع الجميع غربة البن الموسم الاول ، واستمتع الجميع بجميع الفنانين ، وخاصة الفنانة سالي حمادة خصوصا حسها الفكاهي الرائع، وبالتأكيد تفاجأ محبيها بتميزها بالتراجيديا وكأنها ليست تلك الفنانة التي أضحكتهم قبل قليل بل والمفاجأة أنها لا تكتفي فقط بالتمثيل بل وتساعد طاقم المكياج والماكيير بأفكارها لصناعة اشكال الشخصيات المناسبة لأدوارهم. ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين مثل عامر البوصي وفواز التعكري ومحمد ابلان وغيرهم ولم يوضح البرومو الخاص بالمسلسل معلومات تتعلق بمخرج العمل ومؤلفه والشركة التي أنتجت العمل ، يذكر أن المسلسل كان أسمه ليالي الجحملية ثم تم تغييره ليواكب جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد "سالي حمادة" تتربع عرش كورونا في اليمن والاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.