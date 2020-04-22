شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المملكه تباغت الجميع وتعترف بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للجنوبيين وتتخلى عن الرئيس هادي وشرعيته..وتؤيد حقهم في تقرير المصير واعلان دولتهم المستقله والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلن القيادي في المجلس الانتقالي علي عبد الله الناصرفي ان قيادة المجلس الانتقالي تلقت تأكيدات من المملكة المتحدة ( بريطانيا ) لدعم قيام دولة مستقلة في الجنوب وانها تعتبر المجلس الانتقالي الممثل الشرعي للجنوبيين .
وقال القيادي الجنوبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان مسؤول في الخارجية البريطانة وعد بدعم ابناء الجوب في حال قرر الجنوبيين تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
ويبدوا ان ما قاله القيادي الجنوبي ما هي الا هرطقات وفسبكات لا اساس لها من الصحة اذ لم يقدم اي وثيقة تثبت تلك الادعائات .
بالاضافة الى ذلك فان موقف المملكة المتحدة واضح وصريح من الوحدة اليمنية ، اذ اعلنت مرارا وتكرارا انها مع دولة يمنية موحدة وان الانفصال سيقود الى كوارث لا نهاية لها خاصة وان هناك اطراف كثيرة لاتؤيد الانتقالي في توجهاته.
حديث القيادي الجنوبي جاء عقب إعلان التحالف العربي إيقاف جميع العمليات العسكرية والتي أعلنت عنها المليشيا على ان يكون التوقيع مباشرة بين قيادات صنعاء وقيادات التحالف العربي بعيداً عن الرئيس اليمني وحكومة الشرعية..
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: المملكه تباغت الجميع وتعترف بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للجنوبيين وتتخلى عن الرئيس هادي وشرعيته..وتؤيد حقهم في تقرير المصير واعلان دولتهم المستقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.