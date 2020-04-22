في السعود #1740;ة .. شخص #1740;دوس القران الكر #1740;م بقدمة عدة مرات في بث مباشر على حسابھ ..شاھد حادثة مفزعة تھز السعود #1740;ة تفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - في السعودیة .. شخص یدوس القران الكریم بقدمة عدة مرات في بث مباشر على حسابھ ..شاھد حادثة مفزعة تھز السعودیة تفاصيل !

قالت وسائل إعلامیة سعودیة، إن أجھزة الأمن ألقت القبض على شخص كان قد ظھر في مقطع فیدیو متداول، وأثار ذلك غضبًا

واسعًا، إثر قیامھ بتوثیق دوسھ للقرآن الكریم.

ووفق ما نشره حساب "أخبار السعودیة - ھام"، فإن الجھات الأمنیة تمكنت الثلاثاء، من القبض على صاحب الفیدیو المسيء

الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع .

وكان قد تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فیدیو صادم ، ظھر فیھ شخ ًصا وھو یكرر دوس القرآن الكریم عدة مرات

بقدمیھ، دون أن یكشف عن دوافعھ في فعلتھ التي تخالف القوانین، بجانب كونھا مثیرة لغضب المسلمین في المملكة وجمیع أنحاء

العالم.

واستدل مغردون سعودیون في موقع "تویتر"، على كون الفیدیو تم تصویره في السعودیة، من خلال صاحب حساب في موقع

"إنستغرام" نشر الفیدیو أول مرة، وبدا أنھ سعودي وفق مغردین سعودیین.

وحذف صاحب ذلك الحساب، الفیدیو المسيء، وكتب ما یشبھ الاعتذار قائًلا: ( إنھ تاب عن فعلتھ) جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​

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