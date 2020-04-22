شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة سالي حمادة والفنان الأخفش: في عمل رمضاني جديد ليس في غربة البن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النجمة سالي حمادة والفنان الأخفش: في عمل رمضاني جديد ليس في غربة البن !

فاجأت الفنانة الیمنیة سالي حمادة جمھورھا بإعتذارھا عن المشاركة في الجزء الثاني

من غربة البن، لتظھر في عمل كومیدي أخر وھو “جمھوریة كورونا“ ھذا العمل الذي

تم تصویره بین الأردن والیمن ویشاركھا في البطولة نجم مسلسل ھمي ھمك الممثل فھد

القرني وظھور أول للفنان صلاح الاخفش الذي كان موجودا في الأردن وھو ظھور

على غرار ظھور الفنان عمار العزكي في الموسم الأول من غربة البن والذي تأكد عدم

مشاركتھ في الجزء الثاني بسبب تواجده في السعودیة.



وخلا الجزء الاول من "غربة البن" تابع الجمیع غربة البن الموسم الاول ، واستمتع

الجمیع بجمیع الفنانین ، وخاصة الفنانة سالي حمادة خصوصا حسھا الفكاھي الرائع،

وبالتأكید تفاجأ محبیھا بتمیزھا بالتراجیدیا وكأنھا لیست تلك الفنانة التي أضحكتھم قبل

قلیل بل والمفاجأة أنھا لا تكتفي فقط بالتمثیل بل وتساعد طاقم المكیاج والماكییر

بأفكارھا لصناعة اشكال الشخصیات المناسبة لأدوارھم.

ویشارك في العمل مجموعة من الممثلین مثل عامر البوصي وفواز التعكري ومحمد

ابلان، وغیرھم ولم یوضح البرومو الخاص بالمسلسل معلومات تتعلق بمخرج العمل

ومؤلفھ والشركة التي أنتجت العمل ، یذكر أن المسلسل كان أسمھ لیالي الجحملیة ثم تم

تغییره لیواكب جائحة كورونا.

جديد اب برس

Advertisements

بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

​