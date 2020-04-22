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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" صدور قرار بتعيين جديد ..في وزارة الداخلية .. تفاصل!

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري قرار جديدا يقضي بتعيين العقيد فهمي عمر بلكديش مديرا عاما لمصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت خلفا للعقيد حسين الكسادي. جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ ويملك العقيد بلكديش خبرة ادارية وشهادات اكاديمية ومهارات قيادية اكسبته احترام وتقدير السلطة المحلية بقيادة اللواء فرج سالمين البحسني وكافة ابناء حضرموت. وكان العقيد بلكديش يشغل منصب نائبا لمدير الهجرة والجوازات بساحل حضرموت لسنوات طويلة وتم تنصيبه مدير عاما لجهوده المتفانية التي يقوم بها في الهجرة والجوازات بالمكلا.

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