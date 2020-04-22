شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار مهر زواجها" مليونير يمني مقيم خارج الوطن يعرض مليون دولار ليمنية عايشة في اليمن لم يراها من قبل ولاكن اعجب بها لهذا السبب الذي اثلج قلوب اليمنيين في الداخل والخارج تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مليون دولار مهر زواجها" مليونير يمني مقيم خارج الوطن يعرض مليون دولار ليمنية عايشة في اليمن لم يراها من قبل ولاكن اعجب بها لهذا السبب الذي اثلج قلوب اليمنيين في الداخل والخارج تفاصيل !

قالت مصادر اعلامية في امريكا ان المليونير اليمني المقيم في امريكا معين عبد الملك النعماني وافق على دفع مليون دولار لفتاة يمنية من محافظة الضالع تمكنت من قصف جبهة ضاحي خلفان وكان اعظم رد اثلج صدور كل اليمنيين والجم لسان العربيد ضاحي . ياتي هذا العرض بعد ان أشعلت تغريدة لنائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، سخرية واسعة وتندرا في أوساط اليمنيين والتي قال فيها إن أصل العرب ليس من اليمن. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ وقال خلفان في تغريدته رصدها كريتر سكاي قال فيها : "حتما العرب ليس أصلهم من اليمن.. لقد كذب من قال ذلك".

وأثارت تغريدة خلفان سخرية وتندرا بين أوساط اليمنيين وعرب أيضا، مستدلين بحضارة وتاريخ اليمن العريق، ساخرين من خلفان ودولة الإمارات حديثة النشأة التي لا يتعدى تاريخها 50 عاما منذ التأسيس. وفي السياق سخر الصحفي اليمني شادي ياسين بالقول "إنكارك للحقائق التاريخية لن يغير شيئاً"، داعيا خلفان للاستمرار بالتغريد للتسلية. وأضاف "بس استمر بالتغريد زي كذه من أجل تسلينا شوية". من جانبه، علق عمار منصور الشرعبي بالقول "من المؤكد أن العرب أصولهم من اليمن لكن المهجنين والمولدين هؤلاء لا يحسبوا على العرب وإن عاشوا وترعرعوا في البلاد العربية وإن حكموا فيها يبقوا مهجنين". الإعلامي اليمني زكريا الربع اكتفى بالقول "هؤلاء تقصد"، مشاركا رابط لمقطع فيديو يتحدث فيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشقيقه عبدالله أن أصولهم يمنية وأنهم ينتمون لليمن. الناشط اليمنية المقيمة في أمريكا لطيفة جمال اكتفت بالقول "أيش صلتك وصلة دولتك بالعرب من الأساس؟". هاشم علي هو أيضا سخر من تغريدة خلفان وقال "الأمر طبيعي جدا لأنك لست من أصول عربية، يجب أن يتم فحص DNA للتأكد من هويتك". وأضاف "أما اليمن فهي حضارة تمتد عبر السنين من قبل بقليس وأروى والعظيمة سبأ، الأحقاف، عاد، إرم، سام، منبع الإيمان والحكمة". وتابع "ليس هناك مقارنة بين حضارة جذورها السماء وبين حضارة جذورها من الأسمنت والزجاج". نشر معاوية الجُماعي "اليمن هي أصل العرب, فالقحطانيون سكنوا اليمن في جنوب الجزيرة العربية وسموا بـ"العاربة" لأنّهم يُعتبرون أصل العرب ويرجع نسبهم في التسمية إلى "سام بن نوح" و يعود نسبهم إلى "يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السّلام". نبهان ناجي، رد على تغريدة خلفان بالقول: "نحن أصل العرب، ونحن العرب العاربة والعرب البائدة وملوك الأرض قبل وبعد الإسلام، ولكن قول لي أين موقعك بالتأريخ؟". وأضاف "جدي يمتلك دكان عمره 90 سنة، يعني أقدم من دولتك".

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