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صنعاء - ياسمين الخيامي - مكرمة ملكية من الملك سلمان فقط للعمالة اليمنية ..ووزارة الداخلية تصدر توجيهات صارمة للجوازات السعودية لتنفيذ المرسوم الملكي فورا ودون ابطاء

2020/04/22 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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