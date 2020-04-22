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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي يرفض توسلات امه ودموعها ويقتلها بطريقة وحشية ومرعبة أمام الكعبة المشرفة ..شاهد العقاب الالهي العاجل لهذا المجرم وكيف كانت نهايته الكارثية

2020/04/22 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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