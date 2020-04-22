شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تسقط طائرة إستطلاع حوثية في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

أسقطت القوات المشتركة، طائرة استطلاع للمليشيات الحوثية، في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.



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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن طائرة استطلاع حوثية كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من إسقاط الطائرة بنجاح.

يذكر أن القوات المشتركة أسقطت في التاسع من أبريل من الشهر الجاري طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في مديرية التحيتا.