شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: فوز العتيبي تعرض صورة لعقد زواجها وتقول ساخرة لهذا السبب " الكثيرون ينتظرون طلاقي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الناشطة السعودية فوز العتيبي للرد على حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها وزوجها مؤخراً من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن ذلك بسبب أنهما سعوديين.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ونشرت العتيبي فيديو عبر حسابها بتويتر، وقالت: “هذا ‏تعليقا على التحريض والهجوم غير المبرر واللي لاحظته من يوم طلعت صورة لشروط عقد الزواج لليوم”.

حملة هجوم شرسة وأضافت أنها منذ دخلت وزوجها عالم السوشال ميديا وهما يتعرضان لحملة هجوم شرسة وعنيفة بصفتهما فقط سعوديين بدون أي تهم أو جريمة.

وأوضحت فوز أن جنسيتهما تتسبب لهما في موجة انتقادات وشتائم، مشيرة إلى أن سعوديين كثرا يعيشون حياتهم لكن هي وزوجها يواجهان هجوما مضاعفا لأنهما -بحسب قولها- الصورة الظاهرة للعالم.

الاستمرار في السوشيال ميديا وأكدت أنهما سيستمران في عالم السوشيال ميديا رغم كل ذلك ولن يستطع أحد أن يفرق بينهما ثم غنّت مع زوجها على نغمات موسيقى رومانسية.

كما تصدر وسم “فوز العتيبي” قبل أيام الترند السعودي بعد انتشار مقطع لها ظهرت من خلاله وهي ليست في وضعها الطبيعي، وبدأت تتحدث بأحاديث “غير مسؤولة”، وكانت من خلال الفيديو تشتكي من “الصداع” الذي يلازمها إلا أنها ظهرت وهي تترنح وتتحدث فيما يبدو إلى زوجها الذي كان هو الآخر يتحدث بكلام غير مفهوم.

بعدها خرجت تقول إنها اكتشفت أن الكثيرين ينتظرون طلاقها من زوجها أحمد الموسى، وأن شروط عقد زواجها يثير القهر لدى البعض.

تعليقي على التحريض والهجوم الغير مبرر واللي ملاحظته من يوم طلعت صورة لشروط عقد الزواج لليوم #فوز_العتيبي