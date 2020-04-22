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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس شمالي ولا جنوبي ولا اماراتي ولا سعودي ولا حتى حوثي..ابناء الجنوب لو امسكو بهذا الشخص سيدفنونه حيا دون اي تردد..شاهد العمل الحقير الذي عمله بالجنوبيين

2020/04/22 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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