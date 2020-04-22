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صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة يمنية عذراء من هذه المحافظة اكد الاطباء انها حامل فقرر كل افراد العائلة قتلها للتخلص من العار..لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب

2020/04/22 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر شابة يمنية عذراء من هذه المحافظة اكد الاطباء انها حامل فقرر كل افراد العائلة قتلها للتخلص من العار..لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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