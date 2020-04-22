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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يتلقى عقاب إلهي مزلزل يقصم ظهره ويفقده زوجته واولاده وكل شيء يمتلكه في غمضة عين ( شاهد 5 صور ابكت كل المشرفيين الحوثيين وارعبتهم )

2020/04/22 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر مهدي المشاط يتلقى عقاب إلهي مزلزل يقصم ظهره ويفقده زوجته واولاده وكل شيء يمتلكه في غمضة عين ( شاهد 5 صور ابكت كل المشرفيين الحوثيين وارعبتهم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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