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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو صادم هز العالم العربي والاسلامي..خنازير قذرة تجوب شوارع المملكة..ووزارة الصحة تطلق تحذير عاجل للمواطنين والمقيمين ( صورة + فيديو صادم )

2020/04/22 الساعة 06:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر عشرات من الخنازير البرية تجوب شوارع عدة مدن داخل المملكة المغربية مع استمرار فرض الحجر الصحي.

تظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية في هذه الأيام الزائرين الذين يبحثون في أحياء مدن معينة عن الطعام.

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فيديو صادم هز العالم العربي والاسلامي..خنازير قذرة تجوب شوارع المملكة..ووزارة الصحة تطلق تحذير عاجل للمواطنين والمقيمين ( صورة + فيديو صادم )

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على سبيل المثال، يظهر تسلسل تم تصويره في مدينة إفران الشمالية الغربية قطيعًا من نحو 30 خنزيرا بريا يعبر منطقة سكنية.

ويظهر مقطع فيديو آخر نشره أحد سكان كاب سبارتيل، في منطقة طنجة، مجموعة من الإناث يرافقهن نزهات الخنازير البرية في منطقة من المدينة.

كما حصلت قرى منطقة أطلس على نصيبها من الزوار الذين عبروا أحياء بأكملها دون كسر أي شيء.

دخلت أحكام حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في 15 مارس في المملكة. كما دعا الملك محمد السادس الجيش إلى ضمان احترام السكان للاحتواء التام.

ارتفاع حالات الإصابة إلى 574 أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 574 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، أضافت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2227 حالة.

وأوضحت أن "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، بلغ 15 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 33".

وكما أهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.