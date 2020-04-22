يمنيون عالقون في الخرطوم

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عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ مواطنوان يمنيون عالقون في السودان الجهات المختصه وحكومه الجمهوريه اليمنيه ناشدوا بطلب أجلائهم من جمهوريه السودان الى بلدهم كما أبدو استعدادهم للخضوع للفحص والحجر الصحي في اي محافظه لمدة 14 يوما أو اكثر وتكفلهم بكل المصاريف وما يطلبونه من حكومه بلادهم سوا الموافقه بالسماح للطيران بالمغادرة الى اليمن ..كما قالوا في نهايه المناشدة ان السودان لايوجد فيها سوى 90 حاله ويريدون المغادرة قبل تفشي الوباء

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