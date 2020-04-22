كيف دعمت السعودية اليمن فى مواجهة وباء كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

أرسلت المملكة العربية السعودية عدة طائرات محملة بالمساعدات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، وقدمت المملكة فى وقت سابق 25 مليون دولار إضافية لمكافحة كورونا في اليمن، وأكدت السعودية دعمها للشعب اليمنى على مر التاريخ.



ومن جانبه أكد السفير السعودى باليمن الدكتور محمد آل جابر، أن هناك ضرورة قصوى لأن نعمل جميعًا لمواجهة كورونا في اليمن وهذا ما قامت به المملكة لدعمها للحكومة الشرعية ودعمها للمنظمات الدولية من اليوم الأول لبدء جائحة كورونا من خلال وزارة الصحة اليمنية أول من خلال دعم المنظمات.

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وأضاف أن التحالف سيسهل العمل مع الحكومة الشرعية للشحنات البحرية سواء للمنافذ المختلفة في اليمن مما فيها منفذ الحديدة تسهيلاً ودعماً للشعب اليمني، وهناك دعم بـ500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن ومنها 25 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد آل جابر أن الدعم الاقتصادي والإغاثي والإنساني للشعب اليمني مستمر سواء من المملكة أو دول التحالف أو المجتمع الدولي، وميناء الحديدة يستقبل ملايين الأطنان من الأغذية والمشتقات النفطية بالإضافة إلى الموانئ اليمنية الأخرى والمنافذ البرية أيضا والجوية.

وأكد أنه سيتم الدفع باتجاه مزيد من الرحلات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بجائحة كورونا والمواد الصحية المختلفة إلى صنعاء وعدن وجميع المناطق اليمنية.

وأكد أنه لا يوجد حصار على الحوثيين يمنع المساعدات الطبية للحوثيين خلال وقف إطلاق النار إنما هُناك إجراءات حظر.