شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل يخون الفنان تامر حسني زوجته مع الفنانه السعودية اسيل عمران ... فيديو صادم يكشف المستور ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق النجم تامر حسني على محاولة الايقاع بين زوجته المغربية بسمة بوسيل والنجمة السعودية اسيل عمران ،التي ظهرت معه في اخر فيديو له قام بتسجيله مؤخرا ، وحقق نجاحا كبير .

وقال الفنان تامر حسني في تصريحاته لبرنامج lnsider بالعربي أن الفنانة السعودية اسيل عمران موهوبة موهبة كبيرة ، مشيرا إلى ان الخطوة القادمة سيقدمها في السينماء .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• لن تصدقو ماذا كان يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 30 عام .. شاهدو هذا الفيديو النادر الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي واثار موجة جدل واسع

• المخابرات السعودية تخترق حياة مذيعة قناة الجزيرة "غادة عويس" وتسرب لها صور صادمة وهي تقوم بعمل فاضح برفقة شاب وفتاة أخرى .. شاهد

• هل يخون الفنان تامر حسني زوجته مع الفنانه السعودية اسيل عمران ... فيديو صادم يكشف المستور ..شاهد

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة )

• هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "سارة" التي تزوجها العقيد معتز ..شاهدو صورها العارية التي نشرتها اليوم ..كشفت عن ساقها وصدرها البارز ..(صور)

• إعلامية عربية مشهورة تقع بفخ فنان كبير وتمارس معه الجنس في شقته مقابل 3 الف دولار .. لكن بعد انتهاء علاقتهم الحميمية حدثت مفاجأة لم تكن بالحسبان .. شاهد الصور

Advertisements

• أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• فتاة سعودية فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر

• سلطنة عمان تصحو على خبر صادم ومرعب يثير جنون السلطان هيثم بن طارق .. وصحيفة امريكية تكشف عن هول الكارثة ..شاهد

• فضيحة مدوية للاعلامية الكويتية داليا بدران مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .. والنائب العام يتدخل ويتخذ قرار طارئ ومفاجئ !!

• حادثة مفزعة تهز السعودية .. شخص يدوس القران الكريم بقدمة عدة مرات في بث مباشر على حسابه ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

واوضح الفنان تامر حسني انه قدم اسيل عمران لزوجته في منزله ، ونشأت بينهما علاقة صداقة سريعة .

واضاف في تصريحاته قائلا : «اجتمعنا من قبل في مشروع .. وتحدثنا كثيرا .. وبسمة تحبها كثيرا ، وبعد ان تعارفا على بعضهما صارتا صديقات على الفور »

وامتنع تامر حسني عن التعليق بشكل صريح على التعليق الذي حاولت من خلاله إحدى المعجبات إحداث ضحة بنشر الشائعات عن النجمة السعودية اسيل عمران ، وذلك من خلال تعليقها في صفحة بسمة بوسيل.

وكانت المعجبة قد كتب تعليق بصفحة بسمة بوسيل قائلة : «نصيحة احترسي من اسيل ، وانا عارفه بقول ايه »

وردت زوجة تامر حسني على تعليق المعجبة بقولها : «حبيبتي حرام تحكمي على حد وانتي ما تعرفهوش ، اسيل بنت متربية اوي ومحترمة وهي وتامر صحاب ، وبقيت صاحبتي انا كمان لما تعرفنا ، واحنا اصلا بنفهم اوي في ناس وتامر عمرو ما بيشتغل ولا يقرب لبيتو ناس وحشة ، فعشان كدة ما يصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كدة »