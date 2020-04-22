 هل يخون الفنان تامر حسني زوجته مع الفنانه السعودية اسيل عمران ... فيديو صادم يكشف المستور ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق النجم تامر حسني على محاولة الايقاع بين زوجته المغربية بسمة بوسيل والنجمة السعودية اسيل عمران ،التي ظهرت معه في اخر فيديو له قام بتسجيله مؤخرا ، وحقق نجاحا كبير .
وقال الفنان تامر حسني في تصريحاته لبرنامج lnsider بالعربي أن الفنانة السعودية اسيل عمران موهوبة موهبة كبيرة ، مشيرا إلى ان الخطوة القادمة سيقدمها في السينماء .
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واوضح الفنان تامر حسني انه قدم اسيل عمران لزوجته في منزله ، ونشأت بينهما علاقة صداقة سريعة .
واضاف في تصريحاته قائلا : «اجتمعنا من قبل في مشروع .. وتحدثنا كثيرا .. وبسمة تحبها كثيرا ، وبعد ان تعارفا على بعضهما صارتا صديقات على الفور »
وامتنع تامر حسني عن التعليق بشكل صريح على التعليق الذي حاولت من خلاله إحدى المعجبات إحداث ضحة بنشر الشائعات عن النجمة السعودية اسيل عمران ، وذلك من خلال تعليقها في صفحة بسمة بوسيل.
وكانت المعجبة قد كتب تعليق بصفحة بسمة بوسيل قائلة : «نصيحة احترسي من اسيل ، وانا عارفه بقول ايه »
وردت زوجة تامر حسني على تعليق المعجبة بقولها : «حبيبتي حرام تحكمي على حد وانتي ما تعرفهوش ، اسيل بنت متربية اوي ومحترمة وهي وتامر صحاب ، وبقيت صاحبتي انا كمان لما تعرفنا ، واحنا اصلا بنفهم اوي في ناس وتامر عمرو ما بيشتغل ولا يقرب لبيتو ناس وحشة ، فعشان كدة ما يصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كدة »
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