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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة المسيرة تباغت الجميع وتقطهع ك برامجها وتعلن هذا الخبر العاجل الذي سيبدأ تطبيقه مباشرة مع اول ايام شهر رمضان المبارك ( نص القرار )

تداول ناشطون حوثيون منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوها عن قناة المسيرة بموقع التليجرام مفادها أن شركة النفط بصنعاء أعلنت تخفيضات كبيرة في أسعار البترول والديزل بناءً على الانهيار الذي شهدته أسعار النفط عالمياً قبل قليل والتي شهدت انهيار تاريخي حيث وصل سعر البرميل دولار واحد فقط. ووفقاً لما تداوله الناشطين فإنه تم تخفيض أسعار البترول في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 3900 ريال للدبة البترول سعة 20 لتر والديزل إلى 4500 ريال للدبة العشرين اللتر. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: قناة المسيرة تباغت الجميع وتقطهع ك برامجها وتعلن هذا الخبر العاجل الذي سيبدأ تطبيقه مباشرة مع اول ايام شهر رمضان المبارك ( نص القرار ) شابة هاشمية في غاية الجمال تثير جنون مهدي المشاط ومحمد الحوثي..لن تصدق ماذا فعلت هذه الحسناء الهاشمية وقلبت صنعاء رأسا على عقب( صورة للهاشمية الحسناء ) الفنانة الكويتية شمس تصعق كل فنانات الخليج وتفضح كل شيء دون حياء او خجل وتؤكد للجميع “سكرتير الفنانة بيعمل معها كل حاجة لكن دون ان يدري احد عاجل: نائب رئيس الجمهورية الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويقدم استقالته ويغادر الرياض الى هذه الدولة..لن تصدق كيف كان رد الرئيس هادي على الاستقالة ترامب يباغت الملك سلمان بقرار صاعق سيقصم ظهر السعودية ويهز اركان كل الاسرة الحاكمة ويقلب الامور راسا علىشر عقب في كافة ارجاء المملكة ( ص قرار ترامب ) عاجل: ابو علي الحاكم يباغت الجميع بخطة جهنمية أربكت كل حسابات الشيخ سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة ...ومخاوف من سقوط مأرب في اي وقت Advertisements أبوظبي تباغت السفير أحمد صالح بطلب خطير جدا..وعندما رفض جن جنون ولي عهد ابو ظبي وامر بطرده من الامارات..لن تصدق الطلب الاماراتي الذي لايخطر على البال مغترب يمني شجاع رفع رؤوس كل اليمنيين وأثلج صدورهم..شاهد كيف اطاح بضابط كبير من منصبه والسفارة اليمنية تعلق على الحادث ( صورة صادمة ) يحدث لأول..اتهام سعودي خطير للرئيس هادي مباشرة..ودعوة سعودية صريحة وواضحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة ( صورة ) الزبيدي رجل شجاع ولا يقبل ان يسخر منه احد حتى اقرب الناس اليه..الاطاحة بقائد عسكري جنوبي بارز من منصبه بسبب مزحة ثقيلة وغير لائقة ضد عيدروس الزبيدي وزير سعودي يباغت اليمنيين ويكشف ماحدث للمعتمرين الذين لم يؤدوا العمرة ولماذ ترفض السلطات السعودية اعادتهم الى بلادهم وما هو وضعهم الحالي طفل صغير من ابناء الجنوب يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويهز وجدان كل ابناء الجنوب والشمال ويجعلهم يبكون من شدة القهر ( فيديو صادم ) القناة الفضائية الفرنسية ( فرانس24 ) تصعق رئيس الجمهورية وكل القيادات العسكرية وتبث على الهواء مباشرة تقرير فضح الجميع..لن تصدق ماذا بثت القناة الفرنسية اشهر رجل اعمال يمني يباغت الجميع ويوقع العميد احمد علي عبد الله صالح ارضا بعد ان وجه له ملطام اعمى في الوجه مباشرة وأكد الناشطون انه سيتم التخفيض اعتباراً من يوم الخميس المقبل الثالث والعشرين من إبريل الجاري.

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